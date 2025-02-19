Путин пообщался с внуком первого мэра Петербурга Собчака

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Владимир Путин побеседовал с внуком первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака у памятника политику.

Глава государства возложил букет красных роз к памятнику Собчаку на Васильевском острове. После этого президент РФ кратко пообещался с супругой первого мэра Петербурга Людмилой Нарусовой, а затем поговорил с его внуком Платоном. Путин пожал мальчику руку и обнял, также российский лидер обменялся приветствиями с Ксенией Собчак.

"Когда человек занимается тем, чем ему нравится, это залог успеха. <...> Всего тебе хорошего", – сказал президент на прощание внуку первого мэра Петербурга.

Анатолий Собчак был единственным мэром Санкт-Петербурга, он руководил им с 1991 по 1996 год. При политике городу было возвращено историческое название – Санкт-Петербург (до этого – Ленинград). 19 февраля 2000 года Собчак скончался в Светлогорске Калининградской области из-за острой сердечной недостаточности.

Между тем Собчак почтила память отца в 25-ю годовщину его смерти и опубликовала черно-белое фото с ним. Она отметила, что не помнит запах и голос отца, но часто пересматривает фото и видео с ним, чтобы "вернуть ощущение", что он рядом.