Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.

"Примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", – указано в обращении.

Российский президент также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Ранее в феврале сообщалось о крушении судна Villa de Pitanxo в территориальных водах Канады. На момент трагедии на борту находились 24 человека, из них 12 имели гражданство Испании.

В министерстве иностранных дел Испании сообщили, что трое выживших моряков в результате кораблекрушения были доставлены в субботу в порт города Сент-Джонс. Испанский траулер Playa Menduiña 2 также доставил тела семи погибших. Еще два тела переправило канадское судно Nexus.

По информации ведомства, будет оказана поддержка в возвращении выживших и репатриации тел погибших в Испанию и проведении всех необходимых процедур.