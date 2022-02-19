Путин выразил соболезнования королю Испании в связи с гибелью экипажа судна

16:14
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна. Об этом сообщается в телеграмме на сайте Кремля.
"Примите соболезнования в связи с гибелью экипажа испанского рыболовецкого судна, затонувшего у берегов Канады", – указано в обращении.
Российский президент также попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
Ранее в феврале сообщалось о крушении судна Villa de Pitanxo в территориальных водах Канады. На момент трагедии на борту находились 24 человека, из них 12 имели гражданство Испании.
В министерстве иностранных дел Испании сообщили, что трое выживших моряков в результате кораблекрушения были доставлены в субботу в порт города Сент-Джонс. Испанский траулер Playa Menduiña 2 также доставил тела семи погибших. Еще два тела переправило канадское судно Nexus.
По информации ведомства, будет оказана поддержка в возвращении выживших и репатриации тел погибших в Испанию и проведении всех необходимых процедур.
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