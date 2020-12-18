Песков заявил, что Путин не смог бы работать в бункере

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет специального бункера в подмосковной резиденции, поскольку активность главы государства не позволила бы ему работать, ограничиваясь постоянным нахождением в нем.

"Никаких там бункеров нет. Ни один глава государства, тем более такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере", – сказал Песков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Ранее Песков уже опровергал слухи о том, что Владимир Путин из-за коронавируса начал жить в специальном бункере. Пресс-секретарь президента заверил, что глава государства проживает в своей резиденции в Ново-Огареве.