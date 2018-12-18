В Госдуме призвали не ссориться с молодежью из-за рэперов, а также оказывать поддержку талантливым рэп-исполнителям.
"Стихи у рэперов в основном очень плохие. Но это у многих плохие, а вот у одного будут хорошие. И вот это талантливое надо тянуть и поменьше обращать внимание на эту шелуху, потому что она отсеется сама", – сказала Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, передает Агентство "Москва".
Ямпольская также отметила, что категорически против запрета рэп-концертов, так как это вызывает раздражение в обществе.
Ранее о запрете рэп-концертов высказался Владимир Путин. Он призвал осторожно относиться к запретам рэп-концертов и других областей культуры. Президент заявил, что способ "хватать и не пущать" не приведет к положительному результату.
За последние месяцы в России участились случаи отмены концертов рэп-исполнителей. 21 ноября рэпер Хаски не смог выступить в Краснодаре, хотя сначала согласие на проведение концерта дали на двух площадках. Когда на улице рэпер забрался на крышу автомобиля, чтобы спеть пришедшим на концерт поклонникам, его задержала полиция. Суд арестовал Хаски на 12 суток за мелкое хулиганство, но отпустил раньше срока. В конце октября в Якутске отменили концерт Элджея из-за угроз исполнителю.
В декабре в Госдуме прошел круглый стол с участием депутатов, рэперов и представителей профильных ведомств. Одной из тем стала отмена концертов некоторых исполнителей в регионах.
Участие во встрече приняли рэперы Птаха, Рома Жиган, а также видеоблогер Дмитрий Ларин. Также присутствовали представители Генпрокуратуры, МВД, Росгвардии и уполномоченного при президенте по правам ребенка.
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