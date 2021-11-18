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Политика

18:04

Путин считает, что бомбардировщики НАТО вышли за рамки допустимого

власть политика

Стратегические бомбардировщики НАТО выходят за рамки допустимого, летая на расстоянии 20 километров от российской границы. Об этом заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД.

Он подчеркнул, что бомбардировщики несут серьезное оружие.

"Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях", – отметил Путин.

Он также добавил, что РФ понимает, что партнеры ко всем предупреждениям относятся очень поверхностно.

Ранее сообщалось, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Продолжительность полета ракетоносцев составила порядка 15 часов. Экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

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