Подмосковным чиновникам разрешили работать удаленно

Подмосковные чиновники смогут работать удаленно, передает телеканал Москва 24.

Как сообщает Мособлдума, разрешение работать из дома получат около 400 человек. Нововведение не коснется лишь тех, кто работает напрямую с населением и обязан участвовать в совещаниях.

Власти считают, что это позволит сэкономить бюджет, так как этим сотрудникам не придется доплачивать за проезд. Когда новые правила вступят в силу, не уточняется.

Аналитический центр выяснил у работодателей, что они считают главным преимуществом дистанционной работы. 43% респондентов назвали возможность нанять сотрудника из любой точки мира, 35% – экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. 22% работодателей отметили, что при такой форме занятости сотрудники экономят время на дорогу до офиса и средства на питание.

Среди отрицательных сторон дистанционной работы опрошенные выделили сложность контроля сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкие мотивация и вовлеченность (22%). 14% обеспокоены из-за сниженная лояльности к компании, 8% – утечкой информации.

Эксперты Гарвардского и Стэнфордского университетов отмечают, что дистанционно сотрудники работают эффективнее. В итоге производительность вырастает на 13%, при этом качество не страдает.

Кроме того, специалисты, работающие удаленно, часто выбирают в качестве постоянного места жительства регионы и страны с более низкой стоимостью жизни, что позволяет избежать лишних трат.