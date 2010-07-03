Работодатели назвали преимущества дистанционной работы

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Аналитический центр выяснил у работодателей, что они считают главным преимуществом дистанционной работы, сообщает RT.

43% респондентов назвали возможность нанять сотрудника из любой точки мира, 35% – экономию на фонде оплаты труда и аренде рабочих мест. 22% работодателей отметили, что при такой форме занятости сотрудники экономят время на дорогу до офиса и средства на питание.

Среди отрицательных сторон дистанционной работы опрошенные выделили сложность контроля сотрудников (30%), отсутствие личных коммуникаций (26%), низкие мотивация и вовлеченность (22%). 14% обеспокоены из-за сниженная лояльности к компании, 8% – утечкой информации.

32% респондентов в 2019-2020 годах намерены принять на дистанционную работу программистов, 18% – дизайнеров и представителей других творческих профессий, 14% – специалистов в сфере маркетинга, рекламы, PR, SMM , 13% – сотрудников отдела продаж.

10% работодателей готовы принять на дистанционную работу специалистов в сфере финансов и бухгалтерии, а также юристов , 8% сотрудников отдела техподдержки и call-центра , 4% – специалистов в сфере аналитики, 1% — топ-менеджеров.

Качеством работы удаленных сотрудников довольны 72% респондентов. В исследовании участвовала 1051 российская компания малого, среднего и крупного бизнеса.

Эксперты Гарвардского и Стэнфордского университетов отмечают, что дистанционно сотрудники работают эффективнее. В итоге производительность вырастает на 13%, при этом качество не страдает.

Кроме того, специалисты, работающие удаленно, часто выбирают в качестве постоянного места жительства регионы и страны с более низкой стоимостью жизни, что позволяет избежать лишних трат.