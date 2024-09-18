Путин продлил действие российского продовольственного эмбарго на 2025–2026 годы

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Владимир Путин продлил до 31 декабря 2026 года действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на иностранные санкции в 2014 году. Документ размещен на портале опубликования правовых актов.

Кроме того, глава государства одобрил инициативу министерства иностранных дел РФ о заключении с Ираном соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это предложение, как сказано в документе, уже было утверждено с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями.

В документе также подчеркивается целесообразность подписания договора на высшем уровне.

В середине июня Путин во время рабочей поездки в КНДР подписал с Ким Чен Ыном Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон.

