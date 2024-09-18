18 сентября, 12:33Политика
Песков назвал опасным нежелание НАТО услышать заявления Путина о последствиях ударов по РФ
Фото: depositphotos/maxxyustas
Нежелание воспринимать серьезно заявления Владимира Путина о последствиях разрешения Украине бить по территории России западным оружием провокационна и опасна. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков также отметил, что "показное желание" проигнорировать предупреждения президента России – "это шаг абсолютно недальновидный, непрофессиональный".
Ранее в НАТО заявили, что разрешение Киеву атаковать территорию РФ западным дальнобойным оружием не станет переходом красной линии. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поддержал страны, которые уже выступили за то, чтобы ВСУ могли применять дальнобойные ракеты.
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