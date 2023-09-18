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Владимир Путин продлил до конца 2024 года действие ответных мер на санкции против РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", – говорится в документе.

Ранее глава государства заявил, что российская экономика смогла выстоять перед беспрецедентным внешним давлением и полностью восстановиться. По его словам, страна выдержала "санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке".

До этого СМИ писали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон пришли в ярость оттого, что Путина не волнуют антироссийские санкции. По данным прессы, российский лидер не упоминал об ограничительных мерах во время разговора с европейскими коллегами.

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