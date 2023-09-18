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Размышления канцлера ФРГ Олафа Шольца об условиях для переговоров между Россией и Украиной говорят об отсутствии понимания реальности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что это не требование Шольца, а его размышления.

"Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на ринге", – подчеркнул представитель Кремля.

Ранее канцлер ФРГ заявил о том, что основным условием для переговоров между Россией и Украиной может стать только вывод российских войск из зоны спецоперации.

Ранее глава движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов предложил поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии после заявления канцлера ФРГ. Он напомнил, что условия переговоров ранее были озвучены президентом России. Он также подчеркнул, что Шольц не имеет никакого отношения к мирному урегулированию и не представляет своей позицией весь мир, поэтому сказанное им – его личное мнение.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине