Путин выступит на инаугурации Собянина

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Владимир Путин выступит на инаугурации Сергея Собянина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент поздравит Собянина со вступлением в должность мэра Москвы.

С 8 по 10 сентября в России прошли выборы глав 21 субъекта страны, а также депутатов местных законодательных органов в 16 субъектах. Как заявил секретарь Генсовета фракции "Единая Россия" Андрей Турчак, везде победили кандидаты от его партии.

Собянин поблагодарил активных горожан за поддержку на выборах мэра Москвы. Он отметил, что, несмотря на большой путь созидания, который был пройден, впереди ожидается трудная, сложная, но очень важная деятельность.

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала его избранным мэром столицы 13 сентября. Собянин набрал 76,39% (почти 2,5 миллиона голосов).

МГИК зарегистрировал Сергея Собянина мэром Москвы по итогам выборов