Путин пообещал, что направляемый в медицину объем средств будет увеличиваться

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Объем средств, которые направляют на развитие медицинской сферы, будет увеличиваться в будущем. Об этом рассказал Владимир Путин на церемонии открытия по видеоконференцсвязи новых объектов здравоохранения в регионах РФ.

По его словам, развитие медицины – одно из ключевых и фундаментальных направлений деятельности для властей всех уровней.

Путин напомнил, что в последние годы регулярно увеличивается финансирование сферы здравоохранения.

"Это и высокотехнологичные федеральные центры, и ФАПы – мы видели сегодня открытие этих учреждений", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин отметил, что развитие российской медицины осуществляется в полной мере, хотя властям и приходится сталкиваться с определенными сложностями в этой сфере. По его словам, врачи и другой медперсонал должны иметь возможность трудиться в современных условиях, чтобы эффективно оказывать помощь гражданам.

