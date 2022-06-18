Путин заявил о необходимости подумать об улучшении системы оплаты труда медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Необходимо подумать о выстраивании системы оплаты труда в медицинской сфере, заявил Владимир Путин на церемонии открытия по видеоконференцсвязи новых объектов здравоохранения в регионах РФ.

Он отметил, что эта тема уже много раз обсуждалась с зампредседателем правительства РФ Татьяной Голиковой.

"Надо подходить к этому очень аккуратно, внимательно, но я думаю, что нужно выстраивать соответствующим образом", – сказал Путин.

Ранее президент России заявил, что развитие российской медицины осуществляется в полной мере, хотя властям и приходится сталкиваться с определенными сложностями в этой сфере. По его словам, врачи и другой медперсонал должны иметь возможность трудиться в современных условиях, чтобы эффективно оказывать помощь гражданам.

