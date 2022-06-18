Госдума постарается оперативно принять законы по предложениям Путина – Володин

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума постарается как можно быстрее принять законы по предложениям Владимира Путина, которые тот озвучил в ходе ПМЭФ. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

"Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная Дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее", – написал он в своем телеграм-канале.

В частности, парламентарий напомнил, что президентом было предложено понизить ставку по льготной ипотеке до 7%, полностью отказаться от проверок некоторых категорий компаний, запустить программу модернизации системы ЖКХ, а также создать программу промышленной ипотеки со ставкой 5% годовых.

Накануне Владимир Путин выступил с речью и принял участие в пленарной сессии юбилейного, 25-го Петербургском международном экономическом форуме. Выступление российского лидера продлилось почти четыре часа, глава государства говорил о противостоянии санкционному давлению Запада и развитии страны в новых условиях.

