В Кремле оценили планы Турции по созданию военной базы в Азербайджане

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Развертывание военных объектов НАТО близ российских границ является поводом для особого внимания и причиной для принятия мер по обеспечению собственной безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Анкары о возможности создания турецкой военной базы в Азербайджане.

"Развертывание военной инфраструктуры стран – членов Альянса вблизи наших границ является поводом для нашего особого внимания, а также причиной для наших шагов, необходимых для обеспечения нашей безопасности и наших интересов", – цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия взаимодействует с Анкарой, Баку и Ереваном для стабилизации обстановки в Закавказье и считает неприемлемыми шаги, способные привести к росту напряженности в регионе.

15 июня лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Шушинскую декларацию о союзнических отношениях стран. В декларации затронуты вопросы всех областей, в том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере.

