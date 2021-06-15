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Политика

17:16

Азербайджан и Турция подписали декларацию о союзнических отношениях

политика за рубежом

Фото: depositphotos/ellandar

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях стран. Встреча состоялась в городе Шуша, сообщает РИА Новости.

Ильхам Алиев заявил, что в документе присутствует отсылка к Карскому договору, а также затронуто открытие Зангезурского коридора. Также, по его словам, декларация содержит вопросы взаимопомощи в этой сфере.

"В этой декларации затронуты вопросы всех областей, в том числе вопросы обороны и взаимопомощи в этой сфере", – добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что президент Турции планирует выступить с посланием для всего мира. Как заявлял турецкий лидер, он планирует произнести послание 20 июля в ходе визита в самопровозглашенную Турецкую республику Северного Кипра.

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