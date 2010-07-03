МВД будет наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

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Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации при расследовании наркопреступлений, сообщил первый замглавы министерства Александр Горовой.

"Сегодня действительно был повод по определенной ревизии статьи 228 УК РФ... Но это надо оценивать очень комплексно. Говорят, что была провокация с доказательной частью – мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали", – цитирует Горового ТАСС.

Он отметил, что нужно организовать диалог в обществе по вопросу о санкциях за преступления, предусмотренные статьей о незаконном обороте наркотиков.

По его словам, ведомство лишь согласует или не согласует те предложения, которые появляются в процессе взаимодействия с другими органами исполнительной власти и обществом.

"И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с участием населения нашей страны", – отметил Горовой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин рассмотрит инициативу депутатов Госдумы об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если такое предложение будет сформулировано и поступит к нему.

Эти предложения правительству стали поступать на фоне уголовного дела журналиста "Медузы" Ивана Голунова, который был задержан 6 июня. Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Суд сначала отправил его под домашний арест на два месяца, но 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты.

Голунова освободили. На допросе он отрицал вину в попытке сбыта наркотиков и отмечал, что никогда их не употреблял. Адвокат журналиста говорил, что наркотики его подзащитному подкинули.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее пообещал проанализировать применение 228 статьи УК РФ. Профильный комитет займется этим уже на следующей неделе.

Статья предполагает уголовное наказание за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и сбыт наркотиков. Максимальное наказание за преступление – 15 лет лишения свободы. В Госдуме предлагают снизить срок до пяти лет.

Юрист "ФБК Право" Александр Ермоленко согласен с идеей депутатов. Однако, по его мнению, этого недостаточно.

На данный момент под статью могут попасть люди, которые выращивают кондитерский мак или те, кто заказал себе лекарства из-за рубежа.