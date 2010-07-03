В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для наркодилеров

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В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для распространителей наркотиков.

"Должна быть предусмотрена максимальная ответственность для наркобаронов, организаторов этой угрозы для миллионов граждан России, должна быть введена смертная казнь либо, как для "оборотней ", – пожизненное заключение с конфискацией имущества, с закрытием многочисленных клубов, где распространяются наркотики", – цитирует Агентство "Москва" депутата Госдумы Олега Нилова.

В марте 2019 года в Госдуме предложили вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что наказание должно быть суровым. "Раньше был расстрел за многие статьи: за тяжкие убийства, за терроризм, за педофилию. Сейчас расстрела у нас нет, к сожалению. Расстрел по этим статьям надо восстанавливать", – добавил депутат.

В России с 1996 года действует мораторий на смертную казнь, и суды не выносят вердикты с таким приговором. Высшей мерой наказания считается пожизненное лишение свободы.

Мораторий на смертную казнь в России истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд продлил его. Однако в статье 59 Уголовного кодекса РФ смертная казнь как высшая мера наказания за особо тяжкие преступления против жизни по-прежнему допускается.

