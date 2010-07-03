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16:18

В Госдуме хотят кастрировать педофилов и вернуть смертную казнь

власть

16:18

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Фото: ТАСС/Игорь Иванко

В Госдуме предложили вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов добавил, что наказание должно быть суровым. "Раньше был расстрел за многие статьи: за тяжкие убийства, за терроризм, за педофилию. Сейчас расстрела у нас нет, к сожалению. Расстрел по этим статьям надо восстанавливать", – добавил депутат.

Особое внимание Вострецов уделил теме педофилии. Отметив, что к извращенцам нужно предъявить максимальное наказание – кастрацию. "Даже если единожды такое преступление было совершено в отношении малолетних, их надо кастрировать и пусть сидят уже кастрированными в тюрьме", – отметил политик.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко призвал принять законопроект о принудительной химической кастрации педофилов. Депутат также заявил, что педофилы не заслуживают жалости в том числе потому, что многие осужденные снова совершают подобные преступления после освобождения.

Применение химической кастрации предусматривает использование специальных препаратов для подавления тестостерона в организме человека.

власть

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