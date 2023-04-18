Песков объяснил отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке с Путиным в новые регионы

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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу не поехали с Владимиром Путиным в ЛНР и Херсонскую область, поскольку нахождение всех троих вместе могло стать искушением для противника. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли целесообразно и верховному главнокомандующему, и министру обороны, и НГШ (начальнику Генштаба. – Прим. ред.) собираться в одном месте и давать такое искушение противнику. И, конечно же, это большой риск", – объяснил он.

При этом представитель Кремля отметил, что и Шойгу, и Герасимов приняли участие в совещаниях, которые Путин проводил на новых территориях. К ним они присоединились по видеосвязи. Песков уточнил, что глава Минобороны участвовал в совещании, которое проходило в Херсонской области, а глава Генштаба – в том, что состоялось в ЛНР.

Утром 18 апреля стало известно, что российский лидер посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. Он заслушал доклады военачальников и мнения военнослужащих относительно обстановки в зоне СВО. Также президент посетил штаб нацгвардии "Восток" в ЛНР. В Кремле при этом точные даты его визитов не называют.

