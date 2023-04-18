Песков назвал ошибочными слова, что Путин посетил Херсонскую область и ЛНР не 17 апреля

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Владимир Путин посетил Херсонскую область и Луганскую Народную Республику 17 апреля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает RT.

Представитель Кремля опроверг информацию о том, что поездка состоялась в другое время. По его словам, эти предположения ошибочны.

"Это было вчера. Действительно, когда президент дарил икону, он сказал, что у нас Пасха. Но дело в том, что Пасха у нас идет 40 дней, сейчас тем более Пасхальная неделя. Поэтому ошибочно ухватились за эту фразу и сразу стали делать гипотезы о том, чего нет. Эта поездка состоялась вчера", – пояснил он.

Ранее стало известно, что Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении. В ходе визита он заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других высших офицеров.

Он также поздравил бойцов с праздником Пасхи. Президент передал им в дар копию иконы, которая принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

Кроме того, Путин прибыл с визитом в штаб Национальной гвардии "Восток" в Луганской Народной Республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении.