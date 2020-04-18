Песков рассказал, как Путин проведет Пасху

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин в этом году не пойдет на пасхальное богослужение, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер поставит свечу в часовне в Ново-Огарево.

"В храм президент не пойдет и останется дома. Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево", – приводит слова Пескова ТАСС.

Также представитель Кремля добавил, что Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.

Ранее сообщалось, что в РПЦ благословили верующих на самостоятельное освящение куличей.

Также известно, что богослужения в храмах Русской православной церкви в Москве и Подмосковье пройдут без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений.