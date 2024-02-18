Путин заявил, что американцам будет сложно понять историческую часть интервью Карлсону

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Президент России Владимир Путин считает, что американской аудитории будет непросто понять "историческую часть" его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом он заявил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Отвечая на вопрос о том, как в западном обществе воспримут эту часть беседы с американским журналистом, Путин отметил, что американскому зрителю она покажется непростой.

"Я-то дал просто наиболее известную теорию норманского происхождения, и то думаю, что для западного слушателя, зрителя это было непросто. Тем более для американцев", – отметил президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в своем разговоре с Карлсоном Путин пытался донести позицию России по украинскому конфликту до простых американцев. Песков отметил, что Такер Карлсон является зеркалом американского общественного мнения. Он подчеркнул, что граждане США мало интересуются зарубежьем, именно поэтому было важно им донести идеологию Путина.

В свою очередь, лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у сторонников НАТО рушится мир. Таким образом политик прокомментировал выступление в эфире телеканала LCI преподавателя французского института политических исследований Николя Тензера, в котором тот рассуждал о возможности нанесения удара по российским войскам.