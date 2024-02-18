Путин назвал вопросом жизни и смерти ситуацию с Украиной для РФ

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Конфликт на Украине для западных стран является только вопросом тактического положения, а для России – вопросом жизни и смерти. Об этом Владимир Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал фрагмент интервью в своем телеграм-канале.

Так президент прокомментировал "историческую часть" своего интервью Такеру Карлсону. По словам Путина, для российских и зарубежных зрителей было важно понять, насколько чувствительно и важно для Москвы "все, что происходит на украинском направлении".

"Я хотел, чтобы люди, которые будут это (интервью Карлсону. – Прим. ред.) слушать, поняли это, удалось или нет, не мне судить", – сказал Путин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Карлсону приходится "несладко" на Западе после интервью с президентом РФ. При этом пресс-секретарь главы государства указал, что американский журналист является умным человеком, поэтому предвидел подобную реакцию со стороны западных стран.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону вызвало резонанс в США