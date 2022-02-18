Песков заявил, что не имеет информации об эвакуации жителей Донбасса в Россию

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает об эвакуации жителей Донбасса в Россию.

"Я не знаю, что там сейчас происходит", – приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее власти Донецкой Народной Республики организовали массовый централизованный выезд населения в Россию с 18 февраля. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он отметил, что в ближайшее время украинский лидер Владимир Зеленский вторгнется на территорию Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, жизни и здоровью граждан будет угрожать опасность в случае обстрелов населенных пунктов с украинской стороны.

С таким же заявлением позднее выступил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

