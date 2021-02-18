В Крыму прокомментировали план Украины заблокировать подачу воды на полуостров

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев прокомментировал план Украины заблокировать подачу воды на полуостров. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил о планах украинской стороны закончить строительство дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала. Согласно заявлению политика, это полностью исключит попадание воды в Крым.
Кангиев назвал данный план украинских властей смешным. Он подчеркнул, что вода Северо-Крымский канал не поступает уже на протяжении 6 лет.
"Все это очередная уловка киевских властей, чтобы обогатиться за счет бюджетных средств", – объяснил Кангиев.
Он отметил, что отсутствие воды в Северо-Крымском канале является проблемой. При этом ее можно решить технически, уверен глава госкомитета. Он также выразил готовность справляться со всеми вызовами и задачами.
"Сегодня очень большие усилия приложены федеральными и республиканскими властями для обеспечения водой жителей Крыма, а Украина, перекрыв канал, продолжает себя выставлять перед всем мировым сообществом как государство, осуществляющее геноцид в отношении многонационального Крыма", – заключил Кангиев.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву стоит договориться по вопросу Крыма. Он заверил, что украинские власти готовы идти на компромиссы.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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