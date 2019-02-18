Путин включил врио главы Петербурга Беглова в состав Совбеза

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Владимир Путин включил врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова в состав Совета Безопасности. Президентский указ был опубликован на портале правовой информации 18 февраля.

Документ предписывает внести "изменение" в состав Совбеза РФ, включив в него Александра Беглова. Отмечается, что в настоящий момент новый представитель Совбеза временно исполняет обязанности петербургского губернатора.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля. В этот же день Совет Госдумы может дать первые поручения по реализации задач, поставленных главой государства.