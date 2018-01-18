В России создадут банк для операций по гособоронзаказу

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Правительство создаст опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Об этом сообщается на официальном портале ведомства.

Кредитное учреждение будет обеспечивать сопровождение и рассчитываться с оборонными предприятиями (подрядчиками). Также банк будет выдавать кредиты этим организациям. У нового банка будет целая сеть отделений.

О возможном создании банка для обслуживания гособоронзаказа в ноябре 2017 года заявила заместитель главы Минобороны Татьяна Шевцова. По ее словам, кредитное учреждение будет держать все платежи в тайне, поскольку расходы на оборону не подлежат разглашению. Банк могут создать на базе "Связь-банка, дочернего предприятия Внешэкономбанка.