В ГД заявили, что Путин подтвердил освобождение пенсионеров от комиссии за ЖКХ

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Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий по ЖКХ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замруководителя фракции "Единой России" в ГД Андрея Исаева.

Отмечается, что Госдума ранее приняла закон, который отменяет банковские комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг для физлиц, нуждающихся в соцподдержке. Он вступит в силу с 1 июля следующего года.

"Он (Путин. – Прим. ред.) не только поддержал наше решение о том, чтобы освободить нуждающихся от уплаты комиссий по ЖКХ <...> пенсионеры будут освобождены", – поделился Исаев.

Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил об отмене для пенсионеров комиссии за уплату ЖКХ. Также он добавил, что тарифы ЖКХ не поднимали с июня 2022 года, а увеличить их власти намерены лишь летом следующего года.

Позднее глава РФ назвал оговоркой свои слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников, но добавил, что теперь кабмин РФ так и поступит.

Тарифы на услуги ЖКХ в России должны увеличиваться мягко и своевременно – Путин