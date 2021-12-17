Песков не знаком с творчеством Оксимирона, а музыка Моргенштерна ему не нравится

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не знаком с творчеством рэперов Оксимирона или Славы КПСС. При этом он слышал музыку Моргенштерна, однако она ему не нравится. Об этом он рассказал в интервью RTVI.

Между группами "Гражданская оборона" и "Сектор газа" Песков выбрал первую.

Он также рассказал, что не понимает книг Владимира Сорокина и Виктора Пелевина.

"Не дорос еще, мне надо еще чуть-чуть повзрослеть или я уже пропустил момент", – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн стал артистом года в России по версии "Яндекс.Музыки". По мнению составителей списка, Моргенштерн сумел показать людям шоу и доказать, что он главный аристократ.

