Теории о собственных двойниках вызывают у Путина улыбку – Песков

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Теория о имеющихся двойниках президента России вызывает у Владимира Путина улыбку. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью RTVI.

У Пескова спросили и про расследования, которые указывают, что Путин встречает одних и тех же людей на мероприятиях, предполагающих общение с населением.

"Он знает одних и тех же. Продавщица мороженого, если она там работает, она же не один год работает и увольняется, она работает год за годом. Может быть, она уже стала старшей продавщицей мороженого, мы же не знаем", – отметил представитель Кремля.

Он также рассказал, что не мог представить более 20 лет назад по возвращении с дипломатической службы в Турции, что его карьера сложится так, как сложилась. По словам пресс-секретаря президента, он не относится к людям, которые четко формулируют цель и годами к ней идут.

"Я скорее фаталист. На долгосрочную перспективу я никогда ничего не планирую", – признался Песков.

Ранее Песков заявил, что бывший руководитель компании ЮКОС Михаил Ходорковский не жалеет средств, чтобы раскачивать ситуацию в России. По его словам, Ходорковский нарушил много договоренностей.

