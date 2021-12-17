Песков назвал запретные для шуток темы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Нельзя шутить над религией, войной и другими святыми и болезненными для российского народа темами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.

По его словам, в России трепетно относятся к таким вещам.

"Это совсем другое измерение – там нет места юмору", – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что необходимость закона об иноагентах в России неоспорима. По его словам, сам факт необходимости наличия этого закона в нашей системе правовой, наверное, сейчас уже не оспаривается.

При этом Песков считает, что закон будут дорабатывать, отрегулировав его правоприменение. Представитель Кремля не исключает, что в будущем средства массовой информации будут объявлять иноагентами не сразу, предоставляя им возможность "исправиться".

