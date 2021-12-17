Мурашко заявил об отсутствии пациентов с "Омикроном" в тяжелом состоянии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России пока не было пациентов с "Омикрон"-штаммом коронавируса в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не суть, сколько их. Главное, что он (штамм. – Прим. ред.) появился. Пока мы среди них тяжелых пациентов не видели", – сказал Мурашко.

В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". Случаи обнаружены у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, избежать распространения "Омикрона" в России невозможно. При этом она уточнила, что сложность обстановки с COVID-19 в РФ связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.

Голикова уточнила, что россияне, которые заразились этим штаммом, находятся под наблюдением медиков. Остальные граждане, прибывшие в Россию из Африки и граничащих стран, – на самоизоляции в обсерваторах.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.

