Песков оценил ситуацию с сертификацией "Северного потока – 2"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с сертификацией проекта газопровода "Северный поток – 2".

"Насколько нам известно, компания (Nord Sream 2. – Прим. ред.) продолжает общение с немецким регулятором и продолжает процесс сертификации", – цитирует его "Газета.ру".

При этом Песков подчеркнул, что Кремль не может прогнозировать, когда она произойдет.

В начале октября первую нитку газопровода "Северный поток – 2" начали заполнять газом. На второй нитке газопровода продолжались пусконаладочные работы. Все условия для ввода ее в эксплуатацию были выполнены.

8 ноября заместитель начальника департамента компании "Газпром" Алексей Фиников сообщил, что строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. По его словам, газопровод полностью готов к запуску.

По мнению президента Сербии Александра Вучича, в Европе не запускают "Северный поток – 2" из-за влияния США. Он выразил уверенность, что для России это является проблемой, о которой не станут говорить.