Путин оценил перспективы онлайн-образования

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Владимир Путин заявил, что дистанционное образование вводится в России не навсегда. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что удаленная учеба недостаточно эффективна.

"Конечно, онлайн-система, такой формат не заменит никогда прямого личного контакта между студентом, учащимся и преподавателем. Во всяком случае, этого еще очень долго не произойдет", – заявил Путин.

Он отметил, что определенные элементы онлайн-образования по-прежнему будут развиваться и внедряться. В частности, глава государства объявил, что все школы Российской Федерации должны получить доступ к скоростному интернету в 2021 году.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина началась в четверг, 17 декабря, в резиденции в Ново-Огареве. Туда приглашены журналисты из кремлевского пула. Общение с представителями других СМИ происходит посредством видеосвязи. В нынешнем году мероприятие также включает в себя элементы прямой линии с населением.

