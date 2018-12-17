Российские госкомпании обяжут перейти на отечественный софт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Российские госкомпании должны запланировать переход преимущественно на отечественное программное обеспечение до 2021 года, говорится в директиве, подписанной вице-премьером Антоном Силуановым, сообщает газета "Ведомости".
По словам главы департамента по взаимодействию с органами государственной власти KPMG в России и СНГ Антона Усова, в перечень попадают компании, где государство является контролирующим акционером и имеет большинство голосов в совете директоров.
Спустя 10 дней с момента получения директивы эти компании должны созвать совет директоров и провести голосование. После одобрения на совете директоров в течение двух месяцев необходимо утвердить план перехода на российский софт.
Также госкомпании должны поставить такие же задачи перед дочерними компаниями, в которых им принадлежит более 50% уставного капитала, и ежеквартально отчитываться перед Минкомсвязи.
В июле 2016 года Игорь Шувалов, занимавший на тот момент должность первого вице-премьера, подписывал похожую директиву. Согласно ей при закупках госкомпании должны были отдавать приоритет российскому софту.
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