В Госдуме прокомментировали сведения о слежке Финляндии за Россией

17 декабря, 15:33
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Информацию о слежке спецслужб Финляндии за вооруженными силами России прокомментировали в Госдуме. Первый зампред думского комитета по обороне Андрей Красов назвал подобные действия "неожиданным ходом" со стороны финского соседа, отметив, что это надо проверить.
"Все равно мы каждый раз говорим, что готовы выстраивать добрососедские отношения", − цитирует слова Красова РИА Новости.
Парламентарий отметил, что данный случай означает, что слежку за российскими военными объектами и войсками ведут не только в странах НАТО, но даже в тех государствах, которые называют себя "нейтральными" по отношению к Североатлантическому альянсу.
Красов напомнил о глобальной системе ПРО в Польше и Румынии, созданной якобы в ответ на иранскую ядерную проблему, а также о воинских контингентах в соседних с Россией странах − Прибалтике, Польше и Германии.
"Это заставляет в очередной раз говорить о том, что очень много войск сосредоточено вблизи наших границ", − подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что финское издание Helsingin Sanomat опубликовало секретные данные о слежке финских спецслужб, в частности, за Россией. По информации газеты, во второй половине прошлого десятилетия финская разведка даже подумывала о том, чтобы установить на газопровод "Северный поток" системы слежения. В Финляндии после публикации в СМИ статьи с секретными материалами завели дело об угрозе безопасности.
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