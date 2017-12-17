В Финляндии завели дело после появления в СМИ секретных данных

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Криминальная полиция Финляндии расследует факт публикации в газете Helsingin Sanomat секретных сведений о слежке финских спецслужб, в частности, за Россией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным ТАСС, секретные материалы датируются разными годами, в том числе − 2004-м и 2010 годом. Как сообщает Финское телеграфное бюро, в статье, опубликованной в газете, говорилось об исследовательском разведывательном центре финских Сил обороны на территории города Ювяскюля, который "интересовался всем, что связано с Россией". Среди вопросов, которым спецслужбы уделяли особое внимание, был "проект газопровода по дну Балтийского моря от Выборга до германского Грайфсвальда" ("Северный поток"). По сведениям Helsingin Sanomat, во второй половине 2000-х годов финская разведка рассматривала возможность установить на газопровод "различные системы слежения".

"На данном этапе преступление, расследование которого начато, подпадает под статью "раскрытие тайны, связанной с безопасностью", − подчеркнули в полиции, добавив, что этот инцидент "причиняет серьезный ущерб обороноспособности и безопасности Финляндии".

В ведомстве планируют обнародовать дополнительную информацию о ходе расследования.