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17 ноября, 20:31

Культура

Песков сообщил, что у Путина нет в планах отдельной встречи с Уриным или Гергиевым

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Владимир Путин не собирается проводить 17 ноября отдельную встречу с директором Большого театра Владимиром Уриным и главой Мариинского театра Валерием Гергиевым. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщили о возможном назначении Гергиева на пост руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров. Позже аналогичное мнение высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом сам Гергиев, отвечая на вопрос о возможном назначении на пост главы объединенной дирекции Мариинского и Большого театров, заявил, что не искал возможности работать еще больше. Однако прикладывать усилия для развития собственной страны он назвал необходимым.

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