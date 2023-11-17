Путин заявил о неприемлемости деления человечества на "первый и второй сорт"

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Человечество нельзя делить на первый и второй сорт, "как мясо", заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос, как достичь компромисса в увеличившимся объединении БРИКС.

По его словам, это сложный момент, но к увеличению членов БРИКС нужно стремиться. Других приемлемых вариантов нет, считает президент РФ.

"Другой путь нам хорошо известен. Это провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо – первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это не естественно", – указал он.

Глава государства подчеркнул, что БРИКС не является военным блоком, однако создает условия для взаимопонимания.

Ранее стало известно, что новый список государств – кандидатов в новые партнеры БРИКС утвердят на саммите в Казани в 2024 году. Членами БРИКС с 1 января 2024 года станут 6 стран – Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Также формальные заявки на вступление в БРИКС подали Таиланд, Бангладеш, Гондурас, Индонезия, Нигерия, Государство Палестина, Сенегал, Алжир, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Казахстан, Куба, Бахрейн, Вьетнам и Кувейт.

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