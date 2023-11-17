Россия через 10 лет будет сильнее, мудрее и богаче – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, какими, по его мнению, будут мир и Россия через 10 лет.

По его словам, турбулентность в мире в ближайшее десятилетие может только возрасти, потому что Запад будет хвататься за свое уплывающее лидерство, при этом Россия в любом случае будет сильнее, мудрее и богаче.

"Мы знаем, что они-то (западные страны. – Прим. ред.) как раз достаточно циничны, они не будут гнушаться ничем для того, чтобы не отпустить вот это ускользающее лидерство. А это чревато различными конфликтами", – сказал представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу "МГИМО 360".

Ранее Песков сообщил, что обвинения в адрес Москвы о якобы готовности развязать ядерную войну являются безумными. По его словам, Россия, понимая свою мощь и силу, несет ответственность за то, чем она обладает. К собственным возможностям страна относится с большим вниманием и аккуратностью.