Путин назвал "Содружество" одним из наиболее авторитетных объединений в стране

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил с 30-летием общероссийское движение Ассоциация учащейся молодежи "Содружество" и отметил, что данное объединение является одним из самых авторитетных в стране. Об этом говорится на сайте Кремля.
"За прошедшие годы ваша организация накопила серьезный опыт, укрепила свой созидательный потенциал и по праву стала одним из наиболее авторитетных молодежных общественных объединений страны", – говорится в сообщении.
Глава государства добавил, что талантливая молодежь из разных регионов страны поддерживает масштабные проекты, создаваемые "Содружеством".
"Важно, что вы направляете свои усилия на реализацию значимых патриотических, образовательных, просветительских инициатив, воплощаете в жизнь интересные творческие идеи и задумки", – отметил Путин.
Ранее сообщалось, что с 1 по 2 ноября в Москве состоится ежегодный Всероссийский форум "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде". Мероприятие пройдет в дистанционном формате в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.
На форуме обсудят вопросы взаимодействия представителей антитеррористических комиссий и сферы образования.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: