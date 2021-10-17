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Политика

19:32

Путин назвал "Содружество" одним из наиболее авторитетных объединений в стране

власть политика

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с 30-летием общероссийское движение Ассоциация учащейся молодежи "Содружество" и отметил, что данное объединение является одним из самых авторитетных в стране. Об этом говорится на сайте Кремля.

"За прошедшие годы ваша организация накопила серьезный опыт, укрепила свой созидательный потенциал и по праву стала одним из наиболее авторитетных молодежных общественных объединений страны", – говорится в сообщении.

Глава государства добавил, что талантливая молодежь из разных регионов страны поддерживает масштабные проекты, создаваемые "Содружеством".

"Важно, что вы направляете свои усилия на реализацию значимых патриотических, образовательных, просветительских инициатив, воплощаете в жизнь интересные творческие идеи и задумки", – отметил Путин.

Ранее сообщалось, что с 1 по 2 ноября в Москве состоится ежегодный Всероссийский форум "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде". Мероприятие пройдет в дистанционном формате в рамках реализации плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019–2023 годы.

На форуме обсудят вопросы взаимодействия представителей антитеррористических комиссий и сферы образования.

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