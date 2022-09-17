Путин обсудил с главой Узбекистана вопросы укрепления двустороннего партнерства

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы укрепления двустороннего партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической сфере. Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанского стратегического партнёрства и союзничества", – говорится в сообщении.
В ходе беседы с Мирзиеевым Путин выразил поддержку усилиям властей Узбекистана по стабилизации ситуации в Каракалпакстане, а также благодарность за гостеприимство и отличную организацию прошедшего в Самарканде саммита ШОС.
Ранее президенты России и Узбекистана подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Встреча лидеров состоялась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел с 15 по 16 сентября.
Во время переговоров Путин вручил узбекистанскому коллеге Мирзиееву орден Александра Невского. В указе, который президент России подписал в июле, обозначено, что награда присваивается за большие заслуги по укреплению дружбы и сотрудничества между странами.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Путин встретится на саммите ШОС с главами Индии, Турции и Азербайджана
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