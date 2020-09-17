Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед отечеством" III степени

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Президент РФ Владимир Путин наградил зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, сообщает RT.

В указе говорится, что Медведев получает орден за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу.

14 сентября Медведеву исполнилось 55 лет. С юбилеем его поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также поблагодарил зампреда за многолетнюю поддержку и внимание к московским проектам.

С января этого года Медведев назначен заместителем председателя Совета Безопасности РФ. С 2012 по 2020 год он возглавлял правительство, а с 2008 по 2012 год был президентом России.

