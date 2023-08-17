Мишустин распорядился создать Донецкое общевойсковое командное училище МО РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в ведении Минобороны России будет создано Донецкое высшее общевойсковое командное училище. Соответствующий документ был размещен на портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования Донецкое высшее общевойсковое командное училище Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Донецкое высшее общевойсковое командное училище", – следует из документа.

Численность военнослужащих и сотрудников образовательного учреждения, согласно документу, составит 3 436 человек.

Ранее Минобрнауки России утвердило право участников спецоперации и их детей переходить с платного обучения на бесплатное в колледжах и вузах с 1 сентября 2023 года. Для этого военным необходимо будет соблюсти ряд условий и предоставить документ об участии в СВО.



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