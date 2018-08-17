Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие переговоры с Меркель

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин обсудил на совещании с Совбезом РФ темы переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, которые состоятся 18 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства и постоянные члены Совбеза обменялись мнениями по вопросам, которые могут быт затронуты "в предстоящих контактах с канцлером Меркель, включая сирийские дела и Украину". Официальный представитель Кремля добавил, что, помимо этого, на совещании обсудили "актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", передает РИА Новости

Уточняется, что на встрече с президентом присутствовали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев и директор ФСБ Александр Бортников.

Встреча Путина с Меркель пройдет в Берлине в субботу, 18 августа. Ранее Дмитрий Песков рассказал об основных темах переговоров. По его словам, лидеры "сверят часы" по ситуации на Украине и в Сирии и обсудят экономическое давление США. Как отметила сама Ангела Меркель, от встречи в Берлине не нужно ждать особых результатов, но обеим сторонам важно поддерживать постоянный диалог.