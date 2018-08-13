Песков назвал дату встречи Путина и Меркель в Берлине

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Владимир Путин приедет в столицу Германии в субботу, 18 августа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"В ФРГ подтверждаю. Путин будет в Берлине в субботу, 18 августа", – сказал Песков.

Ранее стало известно, что Меркель примет Путина в правительственной резиденции Мезеберг. Планируется, что главными темами переговоров станут вопросы внешней политики.

В конце июля Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас обсудили с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым ситуацию на Ближнем Востоке, в Сирии и на Украине. Встреча прошла в Берлине.