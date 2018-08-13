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В мире

13 августа 2018, 13:38

Путин и Меркель планируют встретиться в резиденции Мезеберг 18 августа

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 августа примет Владимира Путина в правительственной резиденции Мезеберг. Об этом заявила официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает РИА Новости.

По ее словам, встреча состоится в 18:00 (19:00 мск).

"Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики", – подчеркнула представитель правительства Германии.

Ранее сообщалось, что Меркель посоветовала Владимиру Путину и Дональду Трампу встречаться чаще и заявила, что будет приветствовать каждую их встречу. Канцлер ФРГ добавила, что такие встречи должны проходить чаще. По ее словам, президент России не был в США с 2015 года.

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