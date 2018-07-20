Меркель посоветовала Трампу и Путину встречаться чаще

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Канцлер Германии Ангела Меркель посоветовала Владимиру Путину и Дональду Трампу встречаться чаще и заявила, что будет приветствовать каждую их встречу. Такое заявление она сделала на ежегодной пресс-конференции в Берлине, этом сообщает "Интерфакс".

"Я считаю, что ситуация, при которой российский и американский президент встречаются, должна снова стать ситуацией в порядке вещей. Я рада любой такой встрече. Если они говорят друг с другом – это всегда хорошо", – заявила она.

Немецкий канцлер добавила, что такие встречи должны проходить чаще. По ее словам, президент России не был в США с 2015 года.

Лидеры России и США провели переговоры в Хельсинки 16 июля. Сначала президенты около двух часов беседовали наедине. После этого делегации пообедали в расширенном составе и ответили на вопросы журналистов.

20 июля стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в Соединенные Штаты осенью.